Ansia per Kean | salta l' allenamento si aspetta l' esito degli esami Con Israele pronto Pio Esposito

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante della Fiorentina ha riportato una distorsione alla caviglia destra in Estonia-Italia: a rischio anche la sfida col Milan a San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ansia per kean salta l allenamento si aspetta l esito degli esami con israele pronto pio esposito

© Gazzetta.it - Ansia per Kean: salta l'allenamento, si aspetta l'esito degli esami. Con Israele pronto Pio Esposito

In questa notizia si parla di: ansia - kean

ansia kean salta allenamentoAnsia per Kean: salta l'allenamento, si aspetta l'esito degli esami. Con Israele pronto Pio Esposito - L'attaccante della Fiorentina ha riportato una distorsione alla caviglia destra in Estonia- Lo riporta msn.com

Fiorentina, Kean salta l'allenamento per febbre: cosa filtra verso il Como - Moise Kean salta l'allenamento odierno della Fiorentinaa causa di una lieve sindrome influenzale. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ansia Kean Salta Allenamento