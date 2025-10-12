Another Love le anticipazioni dal 13 al 17 ottobre
Su Mediaset Infinity la tensione continua a salire. Nella settimana dal 13 al 17 ottobre, la serie turca Another Love (Bamba?ka Biri) ci trascina ancora più a fondo nei misteri che legano Leyla e Kenan, due anime tormentate unite da un destino che sembra scritto nel sangue. Ma se fino a ora pensavamo di conoscere i protagonisti. è tempo di ricrederci. Le anticipazioni dal 13 al 17 ottobre La settimana si apre con un evento drammatico: Dogan tenta di dare fuoco a Irfan, ma due agenti riescono a salvarlo appena in tempo. La scena è tesa, quasi claustrofobica — e segna l’inizio di una spirale di sospetti che travolge tutti. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it
In questa notizia si parla di: another - love
Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”
If you love, anticipazioni all’8 agosto: Leyla fugge dall’hotel
Controversie e rivelazioni dietro Love Is Blind: UK
Stanno conquistando sempre più spazio nel catalogo di Mediaset Infinity: sono le serie turche drammatiche con elementi da thriller. Da The Family all'ultima arrivata, Another Love, ecco le nostre preferite da guardare in streaming Vai su Facebook
TV Soap #2371: Telenovelas — Another Love da domani su Infinity – Valle Salvaje – Eva Martín spiega l’addio – Mi Rival – Eugenio Siller — Le trame https://ift.tt/UfGkmPI - X Vai su X
Another Love, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre della serie tv turca Mediaset Infinity - Cosa accadrà nelle puntate Another Love, disponibili dal 13 al 17 ottobre su Mediaset Infinity? Come scrive superguidatv.it
Another Love, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre della nuova serie tv turca Mediaset Infinity - Kenan e Leyla coinvolti nelle indagini su un efferato delitto nelle prime puntate Another Love, disponibili dal 6 al 10 ottobre su Mediaset Infinity. Secondo superguidatv.it