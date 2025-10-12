Another Love le anticipazioni dal 13 al 17 ottobre

Su Mediaset Infinity la tensione continua a salire. Nella settimana dal 13 al 17 ottobre, la serie turca Another Love (Bamba?ka Biri) ci trascina ancora più a fondo nei misteri che legano Leyla e Kenan, due anime tormentate unite da un destino che sembra scritto nel sangue. Ma se fino a ora pensavamo di conoscere i protagonisti. è tempo di ricrederci. Le anticipazioni dal 13 al 17 ottobre La settimana si apre con un evento drammatico: Dogan tenta di dare fuoco a Irfan, ma due agenti riescono a salvarlo appena in tempo. La scena è tesa, quasi claustrofobica — e segna l’inizio di una spirale di sospetti che travolge tutti. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it