Annegato a 13 anni nel Secchia la disperazione del papà | Era allegro e intelligente

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 – “Era un bravo ragazzo, intelligente e studioso. Aiutava in casa ed era ubbidiente”. Così papà Abdoulaye descrive il suo bambino, affogato nel Secchia mentre lui lo credeva ancora con la cartella di scuola sulla schiena, in giro per il paese. Abdul Mougnud Songne era nato 13 anni fa in Burkina Faso. Era arrivato in Italia nel 2021 con il babbo, il fratello di poco più grande e la madre, che attualmente si troverebbe nel Paese natale. Il padre, dipendente dell’azienda sassolese Exacer di via Puglia, avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana nel 2020. Cresciuto a Sassuolo, Abdul da poco si era trasferito a Fiorano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Annegato a 13 anni nel Secchia, la disperazione del papà: “Era allegro e intelligente”

