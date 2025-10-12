Anmil un morto sul lavoro ogni 8 ore | Porre fine a questa strage continua
Oggi, domenica 12 ottobre, ricorre la 75esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro- istituzionalizzata con Dpcm nel '98 su richiesta dell'Associazione - con iniziative in tutta Italia all'attivazione delle 106 sedi territoriali, con il Patrocinio della Rai che ha inteso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, l'Anmil: "Un morto ogni 8 ore"
#12ottobre Giornata Nazionale per le #Vittime degli #Incidenti sul #Lavoro, evento che #ANMIL, dal 1998, organizza ogni anno per ricordare chi ha perso la vita lavorando e per chiedere più sicurezza. L'associazione: "Un morto ogni 8 ore". Oggi programma - facebook.com Vai su Facebook
Morti sul lavoro in Calabria, Anmil: "Non abbassare la guardia" https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/morti-sul-lavoro-in-calabria-anmil-non-abbassare-la-guardia-88d5aa87-93cf-4619-bc20-f33222a2248f.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Anmil, in Italia un morto sul lavoro ogni 8 ore - «Viviamo in una nazione che conta, solo nelle statistiche ufficiali, un morto sul lavoro ogni 8 ore». Segnala gazzettadiparma.it
Alla Valle del Corace la 75^esima giornata vittime sul lavoro ANMIL domenica 12 ottobre alle ore 10.30 - Si celebra oggi, 12 ottobre, la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro - catanzaroinforma.it scrive