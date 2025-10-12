Animale attraversa la Statale 16 auto esce fuori strada e si ribalta | due feriti in ' codice rosso'
È di due feriti gravi, entrambi trasportati in ospedale in ‘codice rosso’, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo la Statale 16, in agro di Orta Nova.L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di oggi, nella mattina di oggi, 12 ottobre 2025: secondo le prime informazioni raccolte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: animale - attraversa
