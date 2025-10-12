Angelo Rocchi ex sindaco di Cologno è indagato per corruzione Con lui un esponente di Fratelli d' Italia
La procura di Monza ha “ripescato”, dopo due anni abbondanti, il fascicolo sull'ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi, ex leghista ricandidatosi nel 2022 da solo con il sostegno della sua lista civica, e su altre persone coinvolte in un presunto giro di corruzione e truffa. L'indagine non è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
