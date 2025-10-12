andrea liutaio autodidatta con la passione per le chitarre

Appese ai muri come tanti quadri ci sono le sue creazioni, le chitarre che Andrea Vercesi realizza a mano. Dopo il suo lavoro da impiegato in un’azienda di import-export di legnami d’opera e da costruzione, si rifugia nel suo piccolo paradiso e crea. Ha incominciato a realizzare chitarre acustiche per sé, poi anche per altri. "Ho iniziato a costruirle da zero arrivando a un totale di 19 chitarre acustiche in due anni con Av handmade guitars – racconta Andrea Vercesi, 56 anni –. Il tutto da autodidatta, sperimentando moltissimo e investendo in attrezzature elettriche ma soprattutto manuali". La passione di Vercesi per la musica è nata quando era piccolo, ma è esplosa a 16 anni, quando voleva far colpo sulla fidanzatina dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

