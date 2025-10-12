Andrea Delogu si commuove parlando dell'ex Luigi Bruno | Sto male ora non c'è possibilità di tornare insieme

Andrea Delogu a Ballando con le Stelle ha parlato della fine dell'amore con Luigi Bruno. I due sono stati una coppia per 4 anni e, come hanno più volte raccontato, la differenza d'età di 16 anni ha fatto a lungo discutere. Con le lacrime agli occhi, la concorrente ha spiegato: "Sto male ora, non c'è un'opzione che possa tornare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

