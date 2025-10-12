Andrea Contadini immobilizzato e portato via in barella | brutto infortunio in San Marino-Cipro

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apprensione durante San Marino-Cipro: il 23enne Andrea Contadini lascia il campo in barella dopo un brutto infortunio alla spalla, applausi di tutto lo stadio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

