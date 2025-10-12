Andrea Berardi muore in moto a pochi chilometri da casa indagini dei carabinieri Dolore e incredulità in paese

San Patrizio di Conselice (Ravenna), 12 ottobre 2025 – Avrebbe compiuto 55 ann i il prossimo 3 novembre, Andrea Berardi, residente a San Patrizio di Conselice, che nella notte tra venerdì e sabato, mentre in sella ad una moto di grossa cilindrata s tava percorrendo via del Manzone, a pochi chilometri da casa, per cause al vaglio de i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata sul Santerno ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e perdendo purtroppo la vita. Sul posto, allertati dai Carabinieri della Stazione di Conselice che stavano transitando lungo la suddetta strada durante attività di controllo del territorio, sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del Fuoco ed i militari della Stazione di Sant’Agata, competente per territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

