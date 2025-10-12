Andrea Battistoni presenta L’alba di una nuova normalità – L’Eta Beta delle politiche pubbliche

ROMA – Mercoledì 15 ottobre, alle ore 10, presso la Sala del Refettorio di palazzo San Macuto si svolge la presentazione del libro “L’alba di una nuova normalità – L’Eta Beta delle politiche pubbliche”, di Andrea Battistoni. Saluto del vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Programma: ore 9:30 accoglienza e registrazione partecipanti, ore 10 Giorgio Mulè – saluti istituzionali, Luca Caruso – moderatore, responsabile comunicazione istituzionale e ufficio stampa della Fondazione Joseph Raztinger – Benedetto XVI, ore 10:20 presentazione del libro, ore 10:40 Dialoghi sulla Nuova Normalità con Rodolfo Guzzi – La complessità come chiave di lettura del presente, Pierluigi Rossi – Salute, nutrizione e benessere, mettere al centro la persona, e Jorge Dib – Visioni transdisciplinari per la governance del futuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

