Andate via subito altrimenti ve la spacco in testa | 26enne minaccia i poliziotti con una bottiglia di vetro denunciato

Agrigentonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervengono perché, a Porta di Ponte, è stata segnalata una rissa. I poliziotti, già impegnati nel servizio di ordine pubblico, avevano appena bloccato un immigrato e lo stavano controllando. Non sapevano se era stato coinvolto o meno nel segnalato tafferuglio, al quale non hanno assistito. Alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: andate - subito

Cerca Video su questo argomento: Andate Via Subito Altrimenti