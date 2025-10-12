Ancora star internazionali a Grazzano Visconti Milla Jovovich nel borgo
Grazzano Visconti continua ad esercitare un certo fascino, anche per le star internazionali. Domenica 12 ottobre è stata avvistata, nel borgo medievalesco della Valnure, Milla Jovovich. L’attrice di He got game, Giovanna d’Arco, Resident Evil e tanti altri ha fatto visita a Grazzano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: star - internazionali
Estate 2025: dove vanno le star internazionali? Da Sinner a Dua Lipa e Chiara Ferragni, le mete più amate in Italia (e non solo)
Chi è Tyla, una delle pop star internazionali più forti del momento
Jet set all’italiana, da Paris Hilton a Irina Shayk: l’estate tricolore delle star internazionali
Dal Red Carpet di Venezia al nostro cinema La Mostra del Cinema di Venezia porta con sé un fascino senza tempo: il tappeto rosso, le star internazionali, le emozioni che solo il grande schermo sa regalare. Quest’anno avremo l’onore di rivivere quell’ - facebook.com Vai su Facebook
Uber Eats prosegue nella strategia di coinvolgimento di grandi star internazionali nelle proprie campagne di comunicazione: è la volta di Antonio Banderas alle prese con Gyoza e Goya in un crescendo di equivoci e qui pro quo. https://insidemarketing.it/spot- - X Vai su X