Ancora star internazionali a Grazzano Visconti Milla Jovovich nel borgo

Ilpiacenza.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazzano Visconti continua ad esercitare un certo fascino, anche per le star internazionali. Domenica 12 ottobre è stata avvistata, nel borgo medievalesco della Valnure, Milla Jovovich. L’attrice di He got game, Giovanna d’Arco, Resident Evil e tanti altri ha fatto visita a Grazzano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

