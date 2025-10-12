Anche Ronaldo vittima nella giornata dei rigori sbagliati se ne fa parare uno contro l’Irlanda Video

Dopo Erling Haaland, Mateo Retegui e Ferran Torres, anche Cristiano Ronaldo ha sbagliato un rigore nella giornata di ieri, durante il match tra Portogallo e Irlanda valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ci ha pensato poi Ruben Neves a regalare per 1-0 la vittoria ai portoghesi. Il rigore sbagliato da Ronaldo. Marca scrive sul penalty di Ronaldo: Kelleher, portiere della Nazionale irlandese, ha parato il calcio di rigore a Ronaldo. Il portoghese ha tirato centralmente, ma il portiere rivale è riuscito a deviare il tiro con la gamba. Un errore in una notte di qualificazione ai Mondiali che si è rivelata complicata per i tiri dagli undici metri: Haaland ha sbagliato due rigori consecutivi, Retegui e Ferran Torres non sono riusciti a segnare rispettivamente per Italia e Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

