Anche il Carso sa da che parte stare enormi bandiere della Palestina appaiono sulla Napoleonica VIDEO
Enormi bandiere della Palestina appaiono sul Carso, in particolare sulle falesie della Napoleonica, nei giorni della Barcolana. Lo documenta un video diffuso sui canali social del movimento “Blocchiamo tutto TS”, che nelle ultime settimane ha promosso le molte manifestazioni Pro Pal in città. Le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: carso - parte
Il sentiero CAI 1-6 è uno dei percorsi più suggestivi del Carso triestino: parte da Prosecco e si snoda tra boschi, pietraie e scorci panoramici fino a raggiungere la Vedetta Scipio Slataper a Santa Croce. ©? Graziella Ersetti - X Vai su X
Martedì 14 Ottobre avremo il piacere di degustare insieme al produttore LUCA TOMASIG, i vini della cantina CASTELVECCHIO (Friuli Venezia Giulia). Castelvecchio è una cantina inserita nel meraviglioso contesto naturalistico del Carso Goriziano, più precis - facebook.com Vai su Facebook
Libano, l Unione non sa da che parte stare - L assassinio di Pierre Gemayel ha confermato che il Libano è di nuovo sull orlo della guerra civile. Da ilgiornale.it
Gaza, Rifondazione comunista: “Spezia sa da che parte stare. Portati a Genova 6 tonnellate di viveri” - Si è conclusa con successo la raccolta di viveri in sostegno alla campagna internazionale Global Sumud Flottilla, che nelle prossime settimane partirà con una missione di aiuti diretta a Gaza. Riporta msn.com