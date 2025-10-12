Anche il Carso sa da che parte stare enormi bandiere della Palestina appaiono sulla Napoleonica VIDEO

Enormi bandiere della Palestina appaiono sul Carso, in particolare sulle falesie della Napoleonica, nei giorni della Barcolana. Lo documenta un video diffuso sui canali social del movimento “Blocchiamo tutto TS”, che nelle ultime settimane ha promosso le molte manifestazioni Pro Pal in città. Le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

