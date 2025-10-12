Anche gli insegnanti vanno in Erasmus tra formazione benessere e teatro interculturale
L’anno scolastico doveva ancora iniziare, ma i docenti dell’Istituto comprensivo “Irene Ugolini Zoli” erano già all’opera, protagonisti di due importanti progetti Erasmus+ che hanno dato un respiro internazionale alla formazione e alla crescita dell’intera comunità scolastica. Un progetto ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: insegnanti - vanno
Tanti insegnanti che mi seguono mi hanno conosciuto li. Un grosso, grossissimo convegno dove le parole vanno misurate una ad una. Prima di parlare mi sono chiesto quale messaggio volevo passasse e mi sono reso conto che l'unica cosa importante da dir - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione anno scolastico, Mattarella: “I docenti sono pilastri della scuola, non vanno lasciati mai soli” - X Vai su X
Ue: Erasmus plus, al via progetto contro l’antisemitismo in Europa. Iniziative per insegnanti ed educatori - Al via un nuovo progetto biennale, finanziato da Erasmus plus, per affrontare l’antisemitismo in Europa attraverso l’istruzione. Secondo agensir.it
Estate di formazione europea per i docenti del Toniolo di Pisa: Erasmus, scambi e cultura - Grazie all’accreditamento Erasmus e ai fondi PNRR, una decina di insegnanti dell’IC Toniolo partirà per corsi formativi in Europa. Si legge su lanazione.it