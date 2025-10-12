Ammazza la moglie poi si suicida La donna era affetta da demenza
La solitudine, il senso di impotenza dinanzi alla malattia che consuma, le forze che diminuiscono. C’è tutto questo alla base delle due tragedie familiari che si sono consumate a distanza di quattro giorni nel modenese. La solitudine dei caregiver, è stata definita, ed è forse quella che ha avuto il sopravvento martedi, quando a Castelfranco Emilia Enzo Manzini, 92 anni ha ucciso la moglie Maria Capitati di 88 con una coltellata alla gola per poi gettarsi dal balcone. Ieri si è ripetuta la stessa scena, un omicidio-suicidio a qualche decina di chilometri, nella bassa modenese, a Mirandola. Dopo una vita passata insieme Giuseppe Campi, 87 anni ha ucciso la moglie Fedora Pedrazzi, 84, strangolandola, poi si è tolto la vita gettandosi dal balcone della palazzina in cui viveva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ammazza - moglie
Benevento, uccide la moglie a sassate. Poi ammazza il figlio
Ex detenuto spara e ammazza l'ex moglie: #femminicidio a #Lettomanoppello. Rischia di uccidere anche il nipotino #abruzzo #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Ex detenuto spara e ammazza l'ex moglie: #femminicidio a #Lettomanoppello. Rischia di uccidere anche il nipotino #abruzzo #cronaca - X Vai su X