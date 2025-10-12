‘Amici’ Gigi D’Alessio e Achille Lauro gli ospiti oggi domenica 12 ottobre di Maria De Filippi

(Adnkronos) – Oggi, domenica 12 ottobre, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Amici', il talent show condotto da Maria De Filippi. Una puntata ricca di ospiti, sfide e musica. A giudicare la gara di canto sarà il cantautore e musicista Gigi D’Alessio, amatissimo dal pubblico e presenza storica del panorama musicale italiano. Per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: amici - gigi

Madalina Ghenea guarda al passato, Gigi D’Alessio punta ad Amici e il momento d'oro di Ernia

Amici 25, Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri Possibili Nuovi Giudici del Serale

Gigi D’Alessio verso Amici: “In pole position per il Serale”

Rivivi tutte le emozioni del film della Casa delle Bambole di Gabby con la storia illustrata! Gabby e i suoi amici gatti partono con la Nonna Gigi, diretti verso la miao-ravigliosa città di Cat Francisco. Ma la casa delle bambole finisce nelle mani di un’eccentrica d - facebook.com Vai su Facebook

I 30 anni di Gigi D'Alessio: «Una festa live a Napoli in cui canto con tutti, da Ramazzotti ad Achille Lauro» - Gigi D’Alessio torna nella sua Napoli venerdì sera in diretta su Rai1 e Radio2 da Piazza del Plebiscito con “Uno come te - Segnala leggo.it

Anna Tatangelo: Sanremo, la mamma, Gigi D'Alessio e Achille Lauro - È fiera della sua ricerca su ogni dettaglio e groove delle 11 canzoni di questo settimo disco, in preorder dall'1 febbraio e in uscita l'8 in concomitanza con il Festival: arriva 4 anni dopo il ... Come scrive radioitalia.it