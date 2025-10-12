amici della musica una rassegna che spegne trenta candeline

Trent’anni di una rassegna concertistica prestigiosa come quella degli Amici della Musica sono un traguardo prezioso e, come sottolineato presentando la trentesima edizione, rappresentano "la celebrazione del tempo trascorso e il riconoscimento di tre decenni di passione, impegno e di un contributo fondamentale alla crescita culturale e artistica del territorio". Grazie alle anime di ieri e di oggi del sodalizio, a partire dal direttore artistico Francesco Di Rosa: parliamo di un’eccellenza a livello nazionale e internazionale, primo oboe dell’Orchestra di Santa Cecilia, direttore artistico della Form, Orchestra filarmonica marchigiana, oltre a una intensa attività didattica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

