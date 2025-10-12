Amici anticipazioni oggi domenica 12 ottobre | l' inedito duetto Pettinelli-D' Alessio Giulia Stabile assente ospiti classifiche

Oggi, domenica 12 ottobre, alle 14 circa su Canale 5, va in onda la terza puntata della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il programma, ormai è noto, viene registrato qualche giorno prima della messa in onda (la puntata, infatti, è stata registrata giovedì 9 ottobre), per cui è già. 🔗 Leggi su Today.it

amici anticipazioni oggi domenicaAmici 25, anticipazioni terza puntata: ospiti, sfide ed eliminazioni - Oggi, domenica 12 ottobre, imperdibile appuntamento con la terza puntata di Amici 25: chi sono i giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni. Riporta libero.it

'Amici', Gigi D'Alessio e Achille Lauro gli ospiti oggi domenica 12 ottobre di Maria De Filippi - Oggi, domenica 12 ottobre, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Amici', il talent show condotto da Maria De Filippi. Come scrive virgilio.it

