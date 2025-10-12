Amici 25 Pierpaolo si commuove dopo l’esibizione | Fatico ad accettarmi
Nel talent di Maria De Filippi, Pierpaolo si è messo a nudo dopo la sua esibizione su Volevo essere un duro. Oriella Dorella lo ha emozionato con parole di incoraggiamento La terza puntata di Amici 25, andata in onda domenica 12 ottobre 2025, è stata ricca di emozioni e momenti significativi. Tra le esibizioni degli allievi della scuola di Maria De Filippi, hanno brillato Flavia e Tommaso, vincitori rispettivamente delle classifiche di ballo e di canto. Uno dei momenti più intensi della puntata è stato però quello che ha visto protagonista Pierpaolo, giovane ballerino che, dopo la sua esibizione, si è lasciato travolgere dall'emozione di fronte alle parole della giudice Oriella Dorella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: amici - pierpaolo
Atena Lucana: il ballerino Pierpaolo Monzillo entra nella scuola di "Amici"
Amici 25, Pierpaolo Monzillo entra nel team di Veronica Peparini: "Faremo cose belle" (VIDEO)
Amici 25, le pagelle della terza puntata: polemica fra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli (9), l’anima fragile di Pierpaolo (8)
Questa è la classifica della gara di ballo! Alex occupa l'ultima posizione e deve indossare la maglia della sfida, a breve i ballerini dovranno votare chi tra Alessio e Pierpaolo dovrà andare in sfida #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Questa è la classifica della gara di ballo! Alex occupa l'ultima posizione e deve indossare la maglia della sfida, a breve i ballerini dovranno votare chi tra Alessio e Pierpaolo dovrà andare in sfida #Amici25 - X Vai su X
Amici 25, Pierpaolo si commuove dopo l’esibizione: “Fatico ad accettarmi” - Nel talent di Maria De Filippi, Pierpaolo si è messo a nudo dopo la sua esibizione su Volevo essere un duro. Si legge su movieplayer.it
Amici 25, Pierpaolo si commuove - Puntata intensa quella di oggi ad Amici 25, non solo per le performance eccellenti di Flavia e Valentina, che hanno conquistato tutti. Secondo novella2000.it