Nel talent di Maria De Filippi, Pierpaolo si è messo a nudo dopo la sua esibizione su Volevo essere un duro. Oriella Dorella lo ha emozionato con parole di incoraggiamento La terza puntata di Amici 25, andata in onda domenica 12 ottobre 2025, è stata ricca di emozioni e momenti significativi. Tra le esibizioni degli allievi della scuola di Maria De Filippi, hanno brillato Flavia e Tommaso, vincitori rispettivamente delle classifiche di ballo e di canto. Uno dei momenti più intensi della puntata è stato però quello che ha visto protagonista Pierpaolo, giovane ballerino che, dopo la sua esibizione, si è lasciato travolgere dall'emozione di fronte alle parole della giudice Oriella Dorella. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, Pierpaolo si commuove dopo l’esibizione: “Fatico ad accettarmi”