Amici 25 chi è Penelope Maria Massa | età social e perché è già stata in TV

Si chiama Penelope Maria Massa, ha 22 anni e fa parte della Scuola di Amici 25. La giovane artista è riuscita a conquistare il banco grazie al sì di Rudy Zerbi, che ha apprezzato la sua voce e la personalità decisa mostrata durante la prima esibizione. Nella puntata del 28 settembre 2025, Penelope si è presentata con una cover e un brano inedito, ottenendo l'accesso al talent show di Maria De Filippi. Ma in realtà, quella ad Amici non è la sua prima volta davanti alle telecamere. Penelope Maria Massa, da Netflix ad Amici 25. Prima di varcare la soglia della Scuola di Amici, Penelope Maria Massa aveva già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

