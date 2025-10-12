Alzheimer un nuovo farmaco rallenta in modo significativo la malattia
Chiunque abbia una persona cara con malattia di Alzheimer lo sa: è incredibilmente doloroso a livello emotivo oltre che sul piano della salute complessiva, sia per il malato sia per chi gli sta vicino. Il declino cognitivo e le perdite di memoria portano a non riuscire a riconoscere più le persone che si amano, ed è reciproco: questa malattia distrugge gran parte della bellezza di una personalità e di un carattere. Per questa ragione rallentare il declino cognitivo rappresenta un enorme passo in avanti per assicurare una vita più serena a chi ne soffre e ai suoi cari. E ora questo è reso possibile da un farmaco, il Donanemab di Lilly, che assicura “ un cambiamento nella gestione della malattia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
