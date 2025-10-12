Tra successi internazionali, paure da genitore, riti digital detox e la magia di un amore autentico per la moglie e la musica, l’artista - torna con El Camino, e qui si racconta senza filtri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alvaro Soler: «Quando incontri la persona giusta, lo senti. Da quando sono papà ho tante paure nuove. A casa abbiamo una regola, non dormiamo con il cellulare accanto»