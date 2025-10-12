Altro podio per l’Italia nel World Tour! La staffetta maschile cade ma sfrutta una squalifica

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima tappa del World Tour di short track a Montreal si conclude con il terzo podio dell’Italia. Dopo i due individuali di Pietro Sighel, arriva anche quello nella prova a squadre con la staffetta maschile. Il quartetto composto dallo stesso Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser ed Andrea Cassinelli ha concluso al terzo posto alle spalle di Corea del Sud, Cina e sfruttando anche la squalifica dei padroni di casa del Canada. Una finale che aveva visto gli azzurri sempre nelle posizioni di vertice, ma ad una decina di giri dal termine purtroppo Nadalini è caduto, con l’Italia completamente fuori dalla lotta per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

