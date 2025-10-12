Altro che regali Israele ko a Oslo

Il rossobiancoblù della maglia assomiglia allo scudo, il phisique du role del biondo con la fascia al braccio a quello degli eroi da fumetto: Haaland è il Capitan America della Norvegia, perché ai Mondiali statunitensi i suoi ce li porta caricandoseli sulle spalle, anche nel 5-0 a Israele. Due autoreti, dopo due rigori falliti proprio di Haaland, che però poi fa tripletta: per il capocannoniere delle qualificazioni sono 12 in 6 partite, 51 in 46 apparizioni con una Nazionale alla nona vittoria consecutiva. E far suoi i titoli di una gara giocata anche fuori dal campo, con manifestazioni prima del match e striscioni per richiedere l'esclusione di Israele dal calcio internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Altro che regali Israele ko a Oslo

In questa notizia si parla di: altro - regali

Nogara dal 1979 è il professionista dell’articolo da regalo e della bomboniera. Nel nostro shop trovi una vasta scelta di idee regalo di design per la casa, l’arredamento, la cerimonia e molto altro. Pezzi unici firmati dagli artisti del momento, proposte originali - facebook.com Vai su Facebook

Altro che regali Israele ko a Oslo - Il rossobiancoblù della maglia assomiglia allo scudo, il phisique du role del biondo con la fascia al braccio a quello degli eroi da fumetto: Haaland è il Capitan America della Norvegia, perché ai Mon ... msn.com scrive

L’Italia soffre, ringhia e vince 5-4: Israele ko tra autogol e caos finale. Gattuso è secondo - Alla sua seconda sulla panchina della Nazionale, il ct rilancia la corsa al mondiale 2026 grazie al secondo successo consecutivo nel girone I. Scrive tuttosport.com