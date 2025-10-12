Almanacco | Domenica 12 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 12 ottobre è il 285º giorno del calendario gregoriano. Mancano 80 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Se di ottobre scroscia e tuona, l’invernata sarà buona.Santo del giorno: San Serafino da Montegranaro (Religioso)Etimologia Serafino: il termine indica gli appartenenti alle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
