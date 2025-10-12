All' Ic Cesalpino un concerto ricordo in omaggio della prof Giuliana Perotti
"La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare" amava ricordare Ezio Bosso, direttore d’orchestra, pianista e compositore. Oggi tutti parlano e nessuno sta a sentire. Ma bisogna fare silenzio per potere ascoltare. Un silenzio consapevole che aiuti a percepire non solo il suono. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: cesalpino - concerto
All'IC Cesalpino un concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti
Concerto omaggio a Perotti, la festa alla Cesalpino
All'IC Cesalpino un concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti - Pianista e docente di pianoforte presso la scuola sin dall'inizio del corso di sperimentazione a indirizzo musicale nel 1977 ... Come scrive lanazione.it
Concerto omaggio a Perotti. La festa alla Cesalpino - Il 17 ottobre prossimo ci sarà ad Arezzo, all’Istituto Comprensivo ... Si legge su msn.com