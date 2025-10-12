Allegri lo caccia dal Milan | rescinde e va via
Allegri inizia a fare valutazione profonde della propria rosa: innesto vicino a rescindere il contratto e a fare le valigie Nel pieno della sosta per gli impegni delle nazionali, i giocatori convocati dai rispettivi commissari tecnici sono impegnati con le maglie dei propri Paesi. Se da un lato questo rappresenta un’opportunità di prestigio e continuità di minutaggio per gli atleti, dall’altro genera inevitabili preoccupazioni per gli allenatori di club, che attendono il rientro dei propri giocatori con il timore di infortuni. In casa Milan, la principale preoccupazione riguarda i 15 calciatori impegnati con le nazionali, il numero più alto tra tutte e venti le squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Calciomercato Milan, Allegri passa a tre dietro: caccia al centrale, i nomi
Milan, caccia al “9”: il desiderio Vlahovic e le alternative per l’attacco di Allegri
Calciomercato Milan, Tare e Allegri a caccia del bomber: Vlahovic il sogno, Nkunku e Embolo le alternative
Recuperare il vero Leao per dare la caccia allo scudetto: ecco la missione di Allegri - Per lo scudetto c'è anche il Milan che ha dato un segnale importante con i quattro punti conquistati nel doppio esame di maturità contro Napoli e Juventus.
Milan, cambia tutto: un Top rescinde il contratto - La decisione del calciatore è stata quella di rescindere per trovare una nuova opportunità altrove.