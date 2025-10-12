Ci siamo: urne aperte per le elezioni toscane oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 che determineranno il nuovo presidente e il consiglio regionale per i prossimi cinque anni. Soltanto tre i candidati governatori e gli schieramenti presenti: Eugenio Giani, presidente uscente, per la coalizione di centrosinistra (Pd, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista); Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, per il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati – Civici per Tomasi, È ora – Lista Civica per Tomasi Presidente) e Antonella Bundu (Toscana Rossa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alle urne per la Toscana 81 seggi aperti a Lucca. Ecco come si vota