Alle 23 l’affluenza per le regionali in Toscana si ferma al 35,70%

FIRENZE – Alla fine sfora il 10 per cento il calo dell’affluenza per le elezioni regionali 2025. Lo certifica il dato delle 23, abbastanza uniforme in tutta la regione Toscana. Si è votato di più nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, di meno in quelle di Massa Carrara, Lucca e Livorno. Ed è già corsa all’interpretazione del dato verso l’esito delle consultazioni. Un calo generalizzato di votanti che, comunque, dimostra forte disaffezione verso la politica anche in Toscana dove le percentuali sono sempre state sopra la media nazionale. Si rischia di restare sotto il 50 per cento degli aventi diritto che si sono recati alle urne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
