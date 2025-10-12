Un grande salotto del riuso all’interno dello storico cinema. Il 17 e il 18 ottobre, dalle 16 alle 19, l’ex cinema Astoria di viale Euterpe ospiterà lo Swap Party, una festa dedicata allo scambio, al recupero e alla seconda vita degli oggetti. Un evento semplice nel funzionamento che punta a ridurre i rifiuti, mostrando nei fatti che ciò che non ci serve più può ancora servire a qualcun altro. L’iniziativa è promossa dal Ceas del Comune di Rimini insieme al Gruppo Hera, all’interno della campagna "Insieme per il riuso", e si inserisce nel calendario di eventi "Ritorno all’Astoria". L’obiettivo è chiaro: stimolare comportamenti virtuosi sull’ economia circolare, facendo leva sulla condivisione più che sulla teoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Astoria la grande festa del riuso. Nuova vita per i vecchi oggetti