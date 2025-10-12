Allarme Milan | Leao salta gli allenamenti con il Portogallo
Non si tratta solamente di Rabiot. All'elenco degli infortunati del Milan si aggiunge un altro rossonero: le condizioni di Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: allarme - milan
Acquisto con il botto, allarme Allegri: batosta Milan
Milan, Ordine: “Allegri prende appunti. Difesa qualche allarme. E in attacco …”
Serie A: il Napoli riparte dal solito McTominay Allarme Milan, serve un centravanti
? Allarme #Milan! #Allegri rischia di perdere entrambi gli esterni titolari #Estupiñán e #Saelemaekers ko in nazionale, possibile cambio modulo contro la #Fiorentina Tutti i dettagli nel nostro articolo #ACMilan #Rossoneri #ForzaMilan #lmr https://ac - X Vai su X
? Allarme in casa Milan: Allegri rischia di perdere entrambi gli esterni titolari! Estupiñán e Saelemaekers ko in nazionale, e ora il tecnico rossonero pensa al cambio modulo per la sfida con la Fiorentina Tutti i dettagli nel nostro articolo - facebook.com Vai su Facebook
Allarme Milan: Leao salta gli allenamenti con il Portogallo - All'elenco degli infortunati del Milan si aggiunge un altro rossonero: le condizioni di Leao ... Segnala msn.com
Milan, l’ex lancia l’allarme: “Leao rischia di autoescludersi” - Intervistato da Tuttosport, un grande ex commenta l'inizio di stagione rossonero, facendo anche un affondo sulla situazione del portoghese. Riporta spaziomilan.it