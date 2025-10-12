All' alt in viale Bologna inverte la marcia e scappa | la fuga finisce con un tamponamento arrestato

Forlitoday.it | 12 ott 2025

Caccia all'uomo nella tarda serata di sabato, con arresto degli agenti delle Volanti della Polizia di Forlì. Tutto è iniziato intorno alle 23 quando i poliziotti, impegnati in un servizio contro i furti, hanno intimato l'alt ad un'auto in viale Bologna. Il conducente prima ha rallentato, fintando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

