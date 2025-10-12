Alla quarta edizione del Tedx Forlì si parlerà anche di intelligenza artificiale con Jacopo Perfetti

Annunciato il terzo speaker della quarta edizione del Tedx Forlì, il format statunitense nato nel 1984 per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito, che torna sabato 31 gennaio 2026, al teatro Diego Fabbri. Dopo i nomi di Eugenio Genesi e Francesco Garruba, farmacisti, ma soprattutto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

