Alessandra Amoroso ha partorito lo scorso 6 settembre ed è nata Penelope Maria. Grande l’emozione da parte dei fan che hanno accettato che la cantante si prendesse una pausa dai social per godersi la nascita della piccolina e soprattutto l’inizio di questa nuova fase della sua vita. Qualche giorno fa, però, è circolata una foto di Amoroso, insieme alla sua bambina, dall’osteopata. Ciò ha diviso i fan: una parte è stata contenta nel rivedere la piccola Penelope un mese dopo, già un po’ cresciuta; dall’altra c’è chi ha pensato al peggio. Alcuni hanno interpretato questa visita come un segnale d’allarme e ben presto ciò ha portato alla diffusione di fake news, secondo cui la neonata avesse dei problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alessandra Amoroso insorge contro le fake news: “Mia figlia sta bene”