Alessandra Amoroso furiosa | tutta la verità sulle bufale contro sua figlia

12 ott 2025

Una visita dall’osteopata scatena il gossip, ma Alessandra Amoroso risponde e zittisce tutti. Ecco cosa ha detto Cosa succede quando una neo mamma famosa diventa bersaglio di fake news? Dopo la nascita della sua piccola Penelope Maria, Alessandra Amoroso si è ritrovata al centro di assurde speculazioni. Tutto è partito da una semplice visita osteopatica, un gesto comune per il benessere del neonato. Ma il web ha fatto il resto. Alcuni articoli hanno iniziato a diffondere false informazioni sullo stato di salute della bambina, insinuando preoccupazioni infondate. Alessandra, inizialmente in silenzio, ha deciso di mettere fine al chiacchiericcio con un post tagliente sui suoi social. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Alessandra Amoroso contro le fake news: “Mia figlia sta benissimo, sono tutte bugie” - (Adnkronos) – Alessandra Amoroso rompe il silenzio e interviene con decisione contro le fake news riguardo la salute della sua bambina. Si legge su msn.com

alessandra amoroso furiosa tutta“La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi”, la cantante non ci sta e smentisce le fake news - Alessandra Amoroso è intervenuta per smentire alcune notizie circolate riguardo le condizioni di salute della figlia Penelope, dopo una foto che mostrava ... Segnala fanpage.it

