Alessandra Amoroso furiosa | tutta la verità sulle bufale contro sua figlia

Una visita dall’osteopata scatena il gossip, ma Alessandra Amoroso risponde e zittisce tutti. Ecco cosa ha detto Cosa succede quando una neo mamma famosa diventa bersaglio di fake news? Dopo la nascita della sua piccola Penelope Maria, Alessandra Amoroso si è ritrovata al centro di assurde speculazioni. Tutto è partito da una semplice visita osteopatica, un gesto comune per il benessere del neonato. Ma il web ha fatto il resto. Alcuni articoli hanno iniziato a diffondere false informazioni sullo stato di salute della bambina, insinuando preoccupazioni infondate. Alessandra, inizialmente in silenzio, ha deciso di mettere fine al chiacchiericcio con un post tagliente sui suoi social. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Alessandra Amoroso furiosa: tutta la verità sulle bufale contro sua figlia

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso

Alessandra Amoroso: l’emozionante momento del concerto interrotto dalla gravidanza

Alessandra Amoroso in concerto il 23 luglio 2025 a Villa Manin

Alessandra Amoroso sul palco di Villa Manin

"La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi”, la cantante non ci sta e smentisce le fake news - X Vai su X

Alessandra Amoroso ha annunciato il suo più grande successo: a settembre diventerà mamma. ? #AlessandraAmoroso - facebook.com Vai su Facebook

Alessandra Amoroso contro le fake news: “Mia figlia sta benissimo, sono tutte bugie” - (Adnkronos) – Alessandra Amoroso rompe il silenzio e interviene con decisione contro le fake news riguardo la salute della sua bambina. Si legge su msn.com

“La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi”, la cantante non ci sta e smentisce le fake news - Alessandra Amoroso è intervenuta per smentire alcune notizie circolate riguardo le condizioni di salute della figlia Penelope, dopo una foto che mostrava ... Segnala fanpage.it