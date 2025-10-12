Alessandra Amoroso furiosa sui social | fake news orribili sulla salute della figlia Penelope

Alessandra Amoroso è da poco diventata mamma della piccola Penelope e, dopo aver affrontato le fake news contro il parto, ora è alle prese con alcune false insinuazioni sulla salute della figlia Penelope. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Alessandra Amoroso travolta dalle fake news sulla figlia: la cantante esplode di rabbia e chiarisce tutto su Penelope - Dopo le voci assurde sulla salute della neonata, l’artista smentisce con fermezza: «Sono tutte bugie, mia figlia sta benissimo» ... Come scrive giornalelavoce.it

alessandra amoroso furiosa socialAlessandra Amoroso infuriata contro le fake news sulla figlia Penelope - La cantante salentina Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta lo scorso 6 settembre, accogliendo insieme al compagno Valerio Pastore la piccola Penelope. Secondo quilink.it

