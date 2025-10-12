Alessandra Amoroso difende la figlia | Basta speculazioni sul corpo di una bambina
Negli ultimi giorni il nome di Alessandra Amoroso è tornato al centro dell’attenzione per una voce che ha scosso il web: secondo alcuni rumor, la figlia appena nata della cantante avrebbe problemi di salute. Una notizia diventata virale in poche ore, ma che si è rivelata del tutto priva di fondamento. L’artista salentina è intervenuta con decisione per fermare le dicerie, prendendo posizione in modo chiaro e fermo. In un post su Instagram, la cantante — amatissima ma spesso bersaglio degli haters — ha dichiarato: “Basta speculazioni sul corpo di una bambina. Mia figlia è sana, forte, amata. Queste menzogne fanno male, soprattutto a lei”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
