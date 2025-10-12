Aleksandar Stankovic | La Nuova Vita e l’Occhio Lungo dell’Inter
Calciomercato Inter, ecco l’ufficialità: Aleksandar Stankovic passa al Club Bruges C’è un cognome che a Milano, sponda nerazzurra, evoca subito leggenda: Stankovic. Oggi, quel nome è portato avanti da Aleksandar, figlio d’arte e centrocampista talentuoso che sta vivendo una fase di crescita esponenziale. Sebbene non sia più stabilmente nel vivaio, l’Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Aleksandar Stankovic Brugge, fatta per il trasferimento dall’Inter ma i nerazzurri non potranno registrare la plusvalenza fin da subito! Ecco il motivo
Aleksandar Stankovic Inter (Sportitalia), fumata bianca col Club Brugge: c’è una novità sulla recompra!
Mercato Inter, dopo Aleksandar Stankovic altre due uscite per finanziare il rilancio per Lookman: ecco i prossimi a partire
#Serbia nel baratro, Aleksandar #Stankovic unica luce: "Ha mostrato tutto ciò che gli ha insegnato il padre" - X Vai su X
Aleksandar Stankovic: “Sento Dimarco, siamo grandi amici. Mi ha fatto i complimenti dopo la convocazione in Nazionale. è stato lui a consigliarmi la Svizzera per crescere. L'Inter? La seguo sempre, sono contento per Chivu. Faccio il tifo con tutto il cuore. Il mi - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Aleksandar Stankovic può tornare subito alla base: la prima chiamata della Serbia può far impennare il suo valore di mercato - Il centrocampista figlio d'arte, classe 2005, si sta imponendo anche con la maglia del Bruges: può essere ricomprato per poco più di 20 milioni ... Riporta msn.com
Stankovic-Bruges, nodo recompra nella trattativa con l’Inter - Per il trasferimento di Aleksandar Stankovic dall’Inter al Club Brugge c’è il nodo sulla recompra: distanza di cinque milioni tra le parti Non solo Valentin Carboni, diretto al Genoa: l’Inter continua ... Secondo gianlucadimarzio.com