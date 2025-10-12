Aleksandar Stankovic Inter la Gazzetta dello Sport esalta la crescita del giocatore | il centrocampista fa parlare di sé

Inter News 24 Aleksandar Stankovic Inter, continuano le ottime prestazioni del giocatore ex nerazzurro: chance persa per l’Inter?. Anche La Gazzetta dello Sport si concentra oggi sulla grande crescita di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista che l’Inter ha ceduto in estate al Bruges a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro. Nonostante il trasferimento, il club nerazzurro ha mantenuto il controllo del cartellino del giocatore, con una doppia clausola di riacquisto. Secondo il quotidiano, “da 23 milioni nella prossima estate e da 25 nel 2027, oltre a una percentuale sulla futura rivendita”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic Inter, la Gazzetta dello Sport esalta la crescita del giocatore: il centrocampista fa parlare di sé

