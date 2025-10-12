Alejandro Rego il sogno biancorosso che nasce a Lezama

2025-10-12 12:46:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Alejandro Rego è l’ultimo ad arrivare in uno spogliatoio speciale, quello dell’Athletic Club. Uno spogliatoio tradizionalmente chiamato famiglia, visto che tutti i calciatori sono formati o nati in territorio basco, rende la convivenza e la il sentimento di appartenenza è più grande che negli altri spogliatoi. Il centrocampista Arrivò a Lezama quando aveva 14 anni. e ora a 22 anni vive un sogno, quello di vestire la maglia biancorossa in prima squadra sia in campionato che nella massima competizione per club al mondo, la UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com