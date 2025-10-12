Alberto Trentini si apre uno spiraglio | c’è l’ipotesi scarcerazione L’ostacolo? Il Nobel per la Pace a Machado

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Trentini, l’operatore umanitario recluso da oltre 330 giorni al carcere de El Rodeo I, in Venezuela, potrebbe essere scarcerato nelle prossime settimane. L’ipotesi prende forza nelle ultime ore, attraverso diverse fonti, anche locali, sulla base dei recenti sviluppi nei rapporti tra Roma e Caracas, che vanno dalla visita consolare, nella quale l’ambasciatore Giovanni Umberto De Vito ha potuto constatare le condizioni detentive di Trentini, alla recente telefonata del cooperane italiano ai familiari. Tra i possibili scenari vi è il suo trasferimento ai domiciliari, nel Paese sudamericano – in Ambasciata o in uno dei tanti immobili dello Stato venezuelano a Caracas – in vista del successivo ritorno in Patria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alberto trentini si apre uno spiraglio c8217232 l8217ipotesi scarcerazione l8217ostacolo il nobel per la pace a machado

© Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini, si apre uno spiraglio: c’è l’ipotesi scarcerazione. L’ostacolo? Il Nobel per la Pace a Machado

In questa notizia si parla di: alberto - trentini

Alberto Trentini, rilascio in salita: «Detenuti usati come ostaggi». Caso complicato dalle tensioni geopolitiche, cosa succede

Il cooperante Alberto Trentini in carcere da 253 giorni: Tajani nomina un inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela

Alberto Trentini, l’italiano detenuto in Venezuela ha parlato di nuovo al telefono con i genitori

alberto trentini apre spiraglioAlberto Trentini, si apre uno spiraglio: c’è l’ipotesi scarcerazione. L’ostacolo? Il Nobel per la Pace a Machado - Spiragli per l'operatore umanitario italiano detenuto in Venezuela, ma il premio a Machado e le tensioni USA- Riporta ilfattoquotidiano.it

alberto trentini apre spiraglioAlberto Trentini, perché è in carcere e di cosa è accusato? - Perché il cooperante italiano Alberto Trentini è in carcere in Venezuela? Come scrive tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Alberto Trentini Apre Spiraglio