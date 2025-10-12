Alberto Matano chiede a Paolo Belli di raccontare di sé a Ballando una voce dietro le quinte | Facciamo le 5
Dopo l'esibizione di Paolo Belli a Ballando con le stelle, Alberto Matano ha chiesto al concorrente di raccontare di più sulla sua vita. A causa di un errore tecnico, si è sentita una voce fuori campo proveniente dal backstage: "E qui facciamo le cinque". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: alberto - matano
LA VITA IN DIRETTA: ALBERTO MATANO ANNUNCIA EMOZIONATO UNA “NOVITÀ PAZZESCA”
Lorella Cuccarini non perdona, ecco una bella frecciatina contro Alberto Matano: c’è ancora tensione
Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale”
Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto choc: furia Alberto Matano. Pioggia di insulti contro il giudice - facebook.com Vai su Facebook
Alberto Matano chiede a Paolo Belli di raccontare di sé a Ballando, una voce dietro le quinte: “Facciamo le 5” - Dopo l'esibizione di Paolo Belli a Ballando con le stelle, Alberto Matano ha chiesto al concorrente di raccontare di più sulla sua vita ... Segnala fanpage.it