Alberi pericolanti e ripristino dei canali | in programma lavori per quasi 750mila euro

Ferraratoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da un lato la rimozione di alberi pericolanti o già caduti, dall’altro il recupero dell’efficienza idraulica del Canale Boicelli, Po di Volano e Po di Primaro, nel ferrarese. L’intervento, finanziato con oltre 1,4 milioni di euro, è stato realizzato lungo le fasce fluviali dei corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

