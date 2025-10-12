Al voto il Camerun di Paul Biya 92 anni e un ottavo mandato nel mirino
Oggi i cittadini camerunensi sono chiamati alle urne per decidere chi presiederà il paese per i prossimi 7 anni. Formalmente, saranno 12 i candidati che si sfideranno nella competizione elettorale: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: voto - camerun
Dopo oltre quarant’anni al potere, Paul Biya tenta di nuovo la sorte alle presidenziali del 12 ottobre 2025. Il Camerun, tra povertà, conflitti e disillusione, affronta un voto che somiglia più a un rituale che a una scelta democratica - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Camerun, il risultato è scontato ma la resistenza esterna può diventare pressione internazionale - Una partita truccata in un Paese dove il 62% della popolazione ha meno di 25 anni. Secondo ilfattoquotidiano.it
Per il presidente camerunese Paul Biya le elezioni sono una formalità - Ma questo non gli ha impedito di essere il candidato del partito di governo alle elezioni del 12 ottobre. Lo riporta internazionale.it