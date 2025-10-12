Al via le elezioni regionali in Toscana
Urne aperte dalle 7 in Toscana per le elezioni regionali. A correre per il ruolo da governatore ci sono tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Se nessuno raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti, si andrà al ballottaggio tra due settimane. Domenica si voterà fino alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"
ELEZIONI REGIONALI Le votazioni si svolgeranno domenica 12 ottobre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 13 ottobre dalle 07:00 alle 15:00. Per votare, sarà necessario munirsi di tessera elettorale e di un documento di identità in corso di validità. Come sempre, c Vai su Facebook
Elezioni regionali #Marche, Vittorio #Sgarbi al seggio per votare - X Vai su X
Elezioni regionali Toscana oggi e domani. Al voto in 3 milioni per eleggere il nuovo Governatore. La diretta - centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (sinistra radicale). Lo riporta lanazione.it
Elezioni in Toscana in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sui risultati del voto alle regionali - Le elezioni regionali in Toscana in diretta: al voto chiamati 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio ... fanpage.it scrive