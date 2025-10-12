Al via le elezioni regionali in Toscana

Lettera43.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urne aperte dalle 7 in Toscana per le elezioni regionali. A correre per il ruolo da governatore ci sono tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Se nessuno raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti, si andrà al ballottaggio tra due settimane. Domenica si voterà fino alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Lettera43.it

