Al via le attività del BIP Erasmus dedicato all’Italia interculturale

Comunicato stampa Il progetto di mediazione linguistica partirà lunedì 13 ottobre a Benevento Lunedì 13 ottobre 2025 prenderà il via la II edizione del Blended Intensive Programma ERASMUS+ sul tema: "L'Italia interculturale tra storia, letteratura, lingue e società. Processi e .

In questa notizia si parla di: attivit - erasmus

Erasmus+ Blended Intensive Programmes - BIP - Consistono in attività didattiche internazionali che combinano la collaborazione virtuale ed una ... unipd.it scrive