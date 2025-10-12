Al via la marcia Perugia-Assisi | grande partecipazione in sostegno a Gaza Presenti Conte Schlein e Landini
Partita domenica mattina alle 9 la marcia della pace Perugia-Assisi. Una stima precisa dei partecipanti ancora non c’è, ma si sta rivelando la più numerosa degli ultimi anni. Con l’attenzione di chi marcia rivolta alle ultime notizie relative alla tregua in Palestina, c’è grande presenza di associazioni, movimenti e singoli cittadini. In testa al corteo è stato posizionato lo striscione “Fraternità”. L’evento, ispirato al messaggio di nonviolenza del filosofo perugino Aldo Capitini, rappresenta da sempre un forte gesto di resistenza alla cultura della guerra e un appello alla costruzione di pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
