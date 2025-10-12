Al via la marcia per la pace Perugia-Assisi | Una marea che difende l' umanità

(AGI) - Perugia, 12 ott - "C'e' un mare che difende umanità, Perugia non è stata mai così bella. Grazie per continuare a resistere e difendere l'umanità". Lo ha detto Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, dal palco alla partenza della Marcia Perugia - Assisi. "Grazie ai giovani per essere scesi in piazza, per averci ricordato che sotto le bombe c'erano anche le nostre coscienze segnate dalla rassegnazione. I popoli sanno che la pace sono i bambini che vanno a scuola non le scuole distrutte, il diritto al cibo e non il cibo usato come strategia di morte" ha aggiunto. "Siamo qui tutti uniti da un'unica idea e un l'unico cuore. 🔗 Leggi su Agi.it

